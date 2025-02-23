Partilerinden istifa eden 3 isim AK Parti'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nden önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Reform programının detaylarını açıklayan Erdoğan konuşmasının sonunda partiye yeni katılan isimlere rozet taktı.

ERDOĞAN PARTİYE KATILAN İSİMLERE ROZET TAKTI

İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu AK Parti'ye katıldı. Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'ye katıldı. Erdoğan bu isimlere rozeti bizzat kendisi taktı.