Partilerinden istifa eden 3 isim AK Parti'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nden önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Reform programını açıklayan Erdoğan konuşmasının sonunda AK Parti'ye katılan Ünal Karaman, Salim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun'a rozetlerini taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nden önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Reform programının detaylarını açıklayan Erdoğan konuşmasının sonunda partiye yeni katılan isimlere rozet taktı.
İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu AK Parti'ye katıldı. Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'ye katıldı. Erdoğan bu isimlere rozeti bizzat kendisi taktı.