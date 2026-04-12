Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Paskalya kutlamalarında Türk bayrakları ve Hulusi Akar hedef alındı! GKRY'e sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Paskalya kutlamaları çirkin görüntülere sahne oldu. Türkiye ve KKTC'nin bayrakları saldırıya uğradı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın posteri yırtıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel saldırıya tepki göstererek EOKA zihniyetinin yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 19:21

Lefkoşa'da bazı Rum gruplar Paskalya kutlamaları sırasında Türkiye ve 'nin bayraklarını yakıp TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili 'ın posterini yırttı. Terör örgütü EOKA lehine sloganlar atan gruplar gelecek Paskalya Bayramı'nı KKTC'de kutlayacaklarına dair söylemlerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Paskalya kutlamalarında Türk bayrakları ve Hulusi Akar hedef alındı! GKRY'e sert tepki

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Paskalya Bayramı nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) kutlamalarda yapılan bu terörize eylemleri kınadı ve EOKA zihniyetinin harekete geçtiğini vurguladı.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL KINADI

Hristiyanlık dünyasında kutlanan Paskalya Bayramı etkinliklerinde Türkiye ve KKTC bayrağı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’a yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Kaynaklar, kutlamalar sırasında Türk bayraklarına saldırının yanı sıra Akar'ın fotoğrafının yer aldığı bir posterin yakıldığını açıkladı. KKTC'den yetkililer olayı sert ifadelerle kınadı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY’de son günlerde Paskalya kutlamaları sırasında yaşanan provokatif gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, adada barış ve istikrarı tehdit eden bir anlayışın yeniden canlandırılmak istendiğini vurguladı.

"EOKA ZİHNİYETİ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİR"

Üstel, EOKA zihniyetinin yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, Paskalya etkinliklerinde Türk bayraklarına yönelik saldırıları "açık düşmanlık" olarak niteledi. Üstel, açıklamasında EOKA’nın işlediği suçların çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"EOKA terör örgütünün işlediği insanlık suçlarının ‘kahramanlık’ diye sunulması, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının yanında nefretin ve düşmanlığın sistematik biçimde körüklenmesidir."
Rum yönetimi ve bazı uluslararası çevreleri de eleştiren Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Yeorgios’un tutumunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Üstel, "Bu anlayışın Rum yönetiminin ve dış dünyadaki bazı siyasi ve dini makamlar tarafından açıkça sahiplenilmesi ise asla kabul edilemez bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı. Üstel, nefret söylemlerinin genç nesilleri olumsuz etkilediğini ve adanın geleceğini riske attığını da vurguladı.

"DÜŞMANLIK VE KİN GÖSTERGESİ"

Paskalya etkinlikleri sırasında Türk bayraklarına saldırıya değinen Üstel, bu eylemleri sert sözlerle kınadı. KKTC Başbakanı, "Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye ve KKTC bayraklarını yakması, bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir" dedi.
Yaşananların çözüm sürecine zarar verdiğini belirten Üstel, iki devletli çözüm vurgusunu yineleyerek, "Kıbrıs meselesinde en gerçekçi ve tek sürdürülebilir çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkündür" dedi.
Türkiye ile dayanışma mesajı da veren Üstel, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinden taviz verilmeyeceğini belirterek, "Anavatanımız Türkiye ile tam bir dayanışma, uyum ve iş birliği içerisinde, devletimize ve halkımıza yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.
Açıklamasının sonunda Rum tarafına çağrıda bulunan Üstel, sağduyu ve diyalog vurgusunda bulunarak, "Rum tarafını aklıselime, sorumlu davranmaya ve nefret dilinden uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AKAR "SON PASKALYANIZ OLUR" DEMİŞTİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, son günlerde Kıbrıs'taki Paskalya etkinliklerinde yaşanan Türk düşmanlığı olaylarına ilişkin açıklama yapmış ve saldırganları sert bir dille eleştirmişti. Akar, "Kıbrıs Türkü’nün vatanında Paskalya hayali kuranlar... Son paskalyanız olur" demişti.

ETİKETLER
#kktc
#hulusi akar
#Kıbrıs
#Paskalya
#Eoka
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.