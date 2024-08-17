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Patlayan benzin bidonu mahalleyi uyandırdı! Duyanlar deprem oldu sandı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 10:37
Patlayan benzin bidonu mahalleyi uyandırdı! Duyanlar deprem oldu sandı

Dün gece geç saatlerde Bursa'da bir binada patlama sesi geldi. Mahalleli patlamayı deprem sanıp sokağa döküldü.

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan depoda benzin bidonu patladı.

Patlamanın şiddetiyle, iş yerinde hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

PATLAYAN BENZİN BİDONU MAHALLEYİ UYANDIRDI!

Merkez, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoya bırakılan benzin bidonu bomba gibi patladı.

Patlayan benzin bidonu mahalleyi uyandırdı! Duyanlar deprem oldu sandı - 1. Resim

Patlamanın şiddetiyle depoda hasar meydana geldi.

Patlama sesi üzerine korku dolu anlar yaşayan çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi.

Patlayan benzin bidonu mahalleyi uyandırdı! Duyanlar deprem oldu sandı - 2. Resim

İhbar üzerine hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına altına almayı başardı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şans eseri yaralanma meydana gelmedi.

Patlayan benzin bidonu mahalleyi uyandırdı! Duyanlar deprem oldu sandı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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