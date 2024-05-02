Patlayan voleybol topunu elleriyle dikmişti: Öğrencilerden duygulandıran hareket...

02 May 2024 11:10 - Güncelleme : 02 May 2024 11:18

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu, Yığılca ilçesinde bulunan Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu’nda çocukların oynadığı voleybol topunun patlayınca öğretmen tarafından dikildiğini sosyal medyada gördü.

Öğrenciler kendi harçlıklarından artırarak voleybol, futbol ve basketbol topu aldı. İlkokul öğrencilerine sürpriz yapan topluluk üyeleri, getirdikleri toplarla birlikte çocuklarla oyunlar oynadı.

"ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNDİ"

Paylaşımı görüp çocukları mutlu etmek istediklerini dile getiren Dümerang topluluğu yöneticisi Arzu Mansız, "Çocuklara ilk önce top hediye ettik. Onlarla güzel vakit geçirebilmek için oyunlar oynadık. Çocuklar çok sevindi ve çok mutlu oldular. Güzel vakit geçirip iyi hatıralar bıraktık" dedi.

İşte o paylaşım: