Patrondan akılalmaz tuzak! Spor salonu açma hayali kuruyordu! Hayatının şokunu yaşadı

12 Eylül 2024 08:46 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:01

Spor salonu hayali kurarken patronun tuzağına düşen Furkan G. hayatının şokunu yaşadı. Spor salonunda işe başlayan 27 yaşındaki genç patronu tarafından "Seni ortak yapacağım" diyerek dolandırıldı. Parça parça paraları alınan ve zorla senet imzalatılan genç adam tehditlere daha fazla dayanamayınca soluğu savcılıkta aldı. İşte akılalmaz olayla ilgili detaylar...

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Üsküdar'da bulunan bir spor salonunda geçtiğimiz yıl işe başlayan 27 yaşındaki Furkan G'nin spor salonu açma hayali suya düştü. Patronu tarafından dolandırılan ve tehdit edilen genç adam hayatının şokunu yaşadı.

PATRONDAN SPOR SALONU ORTAKLIĞI VAADİ

Çalıştığı spor salonunun işletmecisi 46 yaşındaki Ufuk C, Furkan G'ye bir süre sonra spor salonu açacağını hatta onu da ortak yapacağını söylemeye başladı. Hayali olan spor salonuna kavuşmak isteyen Furkan G, güvenini kazanan patronunun istediklerini sırayla yerine getirdi. Önce salonun para alışverişini genç adamın adına açılmış hesap ve kredi kartı üzerinden yapmayı teklif etti.

Teklifi kabul eden Furkan G, bir banka hesabı açarak farklı tarihlerde, farklı kişilerden gelen paralarla Ufuk C'nin isteği üzerine kripto para almaya başladı.

ANNESİNDEN PARA VE ALTIN ALIP PATRONUNA VERDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; zaman içerisinde paralar değer kaybedince Ufuk C, zarar ettiğini söyleyerek gence baskı yapmaya başladı ve "Bu kadar parayı nasıl zarar ettirdin, bunu nasıl ödeyeceksin" şeklinde söylemlerde bulundu. Bunun üzerine Furkan G, annesinden 62 bin 500 lira tutarındaki altınlarını bozdurarak patronuna verdi.

Bununla da yetinmeyen adam, "Beni illegal yollara başvurtacaksın. Annene abine söylerim, hayatını bitiririm, sicili bozdururum, iftira atarım" diyerek tehditlere devam etti ve avukat arkadaşı Selman Ö. ile birlikte genç adama zorla 141 bin liralık senet imzalattı.

TEHDİTLERE DAYANAMADI

Furkan G, olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ufuk C. suçlamaları reddetti. Bilirkişi raporundaki ekran görüntüleri doğrultusunda şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı tespit edildi. Şüpheli patrona "Mağdurun Bir Senedi Vermeğe Mecbur Edilmesi Suretiyle Yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.