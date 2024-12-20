Patronunun cinsel istismarına uğradı, sözleri kan dondurdu! 'Beni yatak odasına kilitleyip..."

20 Aralık 2024 12:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:42

İstanbul Esenler'de 17 yaşındaki zihinsel engelli çalışanı Y.G.A.’yı istismar eden patron Ali Kara hakim karşısına geçti. Engelli genç kızı istismar etmediğini söyleyen Kara'nın sözleri mide bulandırdı. Y.G.A. ise ifadesinde Kara'nın yaptığı tüm iğrençlikleri tek tek anlattı.

Esenler’de Mayıs ayında bir tekstil mağazasında işe başlayan 17 yaşındaki zihinsel engelli Y.G.A patronu Ali Kara'nın cinsel istismarına maruz kaldı. Yaşananların ardından içine kapanan genç kız her şeyi annesine anlatınca iğrenç olay ortaya çıktı. 'Cinsel istismar’ ve ‘tehdit’ suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Kara hakim karşısına çıktı.

"YANIMA YANAŞTI SARILDI BANA"

Sanık Ali Kara duruşmada yaptığı savunmasında, “Ben erkek giyim sektöründe iş yapıyorum. Oradaki iş yerimde eleman sıkıntısı nedeniyle ilan verdim. Y. Hanım annesi ve üvey babası ile geldi. Mağdur Y. yanımda işe başladı. Mağdur geldiğinde son derece kapalı, konuşurken bile başını önüne eğen biriydi. Biz o süreçte birkaç elemanı işten çıkarmak zorunda kaldık. Zaman içerisinde mağdur ile konuşmaya başladık. Bana evliliğimi sordu. Anlattım ben de. Mağdur Y.‘nin tavırları belli bir süre sonra sempatik ve ilgili oldu. Ben oralı olmadım. Bir gün elinde kahve ile geldi. Yanıma yanaştı sarıldı bana. Ben de bir boşlukta bulundum. Yakınlaştık. Bu karşılıklı rıza ile isteyerek oldu. Beni ‘ya evlenelim ya intihar ederim mektup yazarım’ diye tehdit etti. Benim üstüme atılan cinsel ilişki iddialarını kabul etmiyorum. Sadece yakınlaştık. DNA’m bu nedenle iç çamaşırında çıkmıştır. Para koparmak için bana bu iftira atılmış olabilir. Ama benden para talep edilmedi” dedi.

"KIZIMIN HAYATINI MAHVETTİ"

Mağdurun annesi müşteki S.D. ise “Çocuğumu psikolog doktorun tavsiyesi üzerine bu yaratığın dükkanına başlattım. Çalışmanın iyi gelebileceğini söyledi doktor. Orada bayan elemanlar da vardı. Ben çocuğumu işe başlatırken ‘al hayatını mahvet’ demedim. Kızım benden korktuğu için ilk 2 gün saklamış benden yaşananları. Çocuğum sonra robot gibi karşıma geçti ‘anne bana yapılan yapıldı, anne ben gitmek istiyorum kendimi öldürmek istiyorum’ dedi. Sonra olayı anlattı. Şahsın yapmak istediği şey parasını söyleyerek manipüle etmek. Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. Şikayetçiyim” şeklinde beyanda bulundu.

"BENİ YATAK ODASI VE BANYO OLAN BİR ODAYA KİLİTLEDİ"

Duruşma salonuna getirilmeyerek adli görüşme odasında pedagog eşliğinde beyanda bulunan mağdur Y.G.A. “Ali Kara benim patronumdu. İş yerine girdiğimde her şey normaldi. Ben girdikten 1 hafta sonra elemanları teker teker kovdu. 1 hafta sonra dükkana gelmeye başladı. Bir gün çay doldurmaya yukarı çıktım. Kendisi de geldi. Beni öpmeye çalıştı ben şok oldum. Bir tepki veremedim. Bir gün bana ‘üst katta kamera yok, üst katta benim dediklerimi yapacaksın ama alt katta samimiyet kurmayacaksın ciddi olacaksın’ dedi. ‘Bu olayı birine söylersen polis tanıdıklarım var, savcı tanıdıklarım var’ dedi. Bir gün yukarıya çıktım ona çay getirmeye. Bana ‘bakar mısın sana bir şey göstereceğim’ dedi. Beni yatak odası ve banyo olan bir odaya kilitledi. ‘Üstünü çıkar’ dedi bana. Kendisi soyundu, ‘anneni babanı öldürürüm’ dedi. Sonra ‘yere çök’ dedi. Yapacak bir şey yoktu. Bitsin çıkayım istedim. Oturdum. Beni istismar etti. Kendimi iğrenç hissettim” şeklinde konuştu.

Mağdur beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.,