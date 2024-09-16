Patronuyla helalleşmeye giden abi kardeşin korkunç sonu! Çapraz ateşe tutularak öldürüldüler

16 Eylül 2024 12:11 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:17

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve abisi Ahmet Akın çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Patronuyla helalleşmeye gittiği kafeden cenazeleri çıkan Akın kardeşlerin katledilmesi ailesi ve yakınlarını yıktı. İşte korkunç cinayetin detayları...

Korkunç olay Kocaeli​'nin İzmit​ ilçesinde bir kafede meydana geldi. Kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve abisi Ahmet Akın​ ile 15 yıldır çalıştığı iş yerine patronuyla helalleşmek için gitti. Burada bilinmeyen bir nedenle işletme sahipleri ve Akın kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 27 yaşındaki Hasan Akın ve abisi 30 yaşındaki Ahmet Akın silahla çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis 13 şüpheliyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇAPRAZ ATEŞE TUTULDULAR

Korkunç olayla ilgili konuşan Akın kardeşlerin dayısı Hamit Akın, "Hasan 15 yıldır bu kişilerle beraber çalışıyordu. Hatta onların dertleriyle dertleniyordu. Hasan tamamen kendini oraya feda etmişti ama baba oğul ilişkisi olduğu kişinin oğlu ve bir çalışan tarafından çapraz ateşle 2 yeğenim katledildi." dedi.

PATRONUYLA HELALLEŞMEYE GİTTİ, ÖLDÜRÜLDÜ

Yeğeni ve patronu arasında daha önce yaşananları anlatan dayı Akın, "Hasan'ın patronu kendisine, ‘İstersen nargile bölümünü sen işlet ya da normal vazifene devam et, bana kira öde' dediğini biliyorum. Fakat Hasan, patronunun en yüksek kiranın kendisinden almaya başladığını, vergileri kendisine ödetmeye başladığını söylüyordu" dedi. Asıl sıkıntıların oradan ayrılmak istediği zaman yaşanmaya başladığını belirten dayı "Hasan bana ‘Dayı ben akşam patronumla gidip helalleşeceğim' demişti" şeklinde konuştu.

15 SENEDİR O KAFEDE ÇALIŞIYORDU

Hasan'ın birkaç ay sonra askere gideceğini söyleyen Hamit Akın, yeğeninin son sözlerinin şunlar olduğunu ifade etti;

"Patronu, ‘Askerden döndüğün zaman yine benimle çalış' demiş ancak Hasan aynı şartlarda tekrardan çalışmak istemediğini, hem geçinemediğini hem de aile kuramadığını söylemiş. Ben yeğenime, 'Bir açık kapı bırak oğlum. Döndüğün zaman iş yerin olur, şartlar değişebilir. Patronla aranı açma' dedim. O da ‘Tamam, akşam gidip patronumla helalleşeceğim. Hayırlısıyla da askere gideceğim' demişti. Bana son sözleri böyle oldu."

"CENAZESİ BAKILAMAYACAK DURUMDAYDI"

Ayrıca Ahmet'in darp edildiğini ve cenazesinin bakılamayacak durumda olduğunu dile getiren Akın, "Yeğenlerim önce dövülüp sonra da katledildi. Olay nasıl gerçekleşti, neden gerçekleşti, nasıl bir restleşme oldu bilmiyoruz. Bu işte işi gaza getiren bir iki kişi yüzünden olay tekrar alevlenip, silahlar çekilip, patladıktan sonra ortalık karışmış. Çapraz ateşle yeğenlerimiz sırtlarından vuruldu. Patron; Hasan'a, ‘Ben sana 300 bin lira vereyim. Nargile bölümünü bana geri devret' demiş. Hasan da, ‘Tamam ben ayrılayım. Söz verdiğin 3 aylık kirayı bana ver' demiş. Bu sefer patron iş yerini devretmesi için söz verdiği parayı vermemiş, ters tepki almış. Fakat aralarını birisi düzeltmiş. Para meselesi kapanmış, sulh olmuş, helalleşmişler. Patronun oğlu ile bu anlaşma sağlanmış. Hasan patronu ile de helalleşmek isterken bu olaylar yaşandı, çocuklarımız bir daha geri dönmedi. Hasan, işletme sahibinin yeğenine, ‘Benim patronum ile aramdaki ilişkiye niye giriyorsun?' demiş. Hasan ayağa kalkınca patronun yeğeni silahına davranmış ve ateş etmiş. Ardından patronun oğlu da ateş etmeye başlamış. Yeğenlerim 2 ateşin arasında kaldı." ifadelerini kullandı.