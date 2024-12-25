PAÜ Rektörlüğü kusurlu bulundu! Profesör 'mobbing' davasını kazandı!

25 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:52

Pamukkale Üniversitesi’nde mobbinge maruz kaldığını iddia eden profesörün açtığı davada, PAÜ rektörlüğü kusurlu bulunarak 20 bin TL cezaya çarptırdı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde görev yapan bir profesör, kendisine defalarca baskı ve yıldırma yapıldığı iddia ederek mahkemeye başvurdu. Profesörün şikayeti üzerine dava açıldı.

20 BİN TL CEZA VERİLDİ

Profesörün mobbing iddialarını inceleyen mahkeme​, PAÜ Rektörü Prof. Ahmet Kutluhan’ın görevi kötüye kullanma suçu işlediğine karar vererek, PAÜ Rektörlüğünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin verdiği karar kesinleşince, haklı bulunan akademisyene ödenmek üzere 20 bin TL’lik ceza PAÜ Rektörlüğü bütçesinden ödendi.