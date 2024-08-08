Paylaşımlı yolculuk için büyük adım: Bakanlık düğmeye bastı!

08 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:15

Taksiye alternatif olacak! Paylaşımlı Yolculuk için yüz binlerce imza İBB'ye teslim edildi

Taksiye alternatif olacak! Paylaşımlı Yolculuk için yüz binlerce imza İBB'ye teslim edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta İstanbul sakinleri olmak üzere vatandaşların büyük kısmının uzun süredir beklediği paylaşımlı yolculuk konusu üzerine çarpıcı bir adım attı.

Bakanlığı yeni bir düzenleme ile paylaşımlı yolculuğun resmi olarak vergilendirilmesine hükmetti. Bu adımla sadece taksici esnafının üstlendiği ulaşım hizmetinde özel firmaların yasallaşmasının önü açılmış oldu.

UKOME DE KARAR ALDI KOMİSYONA SUNULUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) de yaptığı son toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu 22. madde olarak ilk kez gündeme almıştı. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'in de katıldığı toplantı sonrası konuya ilişkin 3 karara imza atıldı.

YAZILI GÖRÜŞ İSTENECEK

İşte karar metninde yer alan o ifadeler: