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 | Sule Altinel

Pazar günü plan yapanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İşte 27 Nisan il il hava durumu

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında da fırtına uyarısı verilirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı. İşte 27 Nisan 2025 il il hava durumu tahmini...

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Pazar günü plan yapanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İşte 27 Nisan il il hava durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 06:32
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 06:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin(Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü plan yapanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İşte 27 Nisan il il hava durumu

Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü plan yapanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İşte 27 Nisan il il hava durumu

SAATTE 70 KİLOMETREYİ BULACAK

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli fırtına (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Pazar günü plan yapanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İşte 27 Nisan il il hava durumu

Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE 27 NİSAN İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağıslı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller Yöresinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

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