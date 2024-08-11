Pazar planı yapanlar dikkat! Meteoroloji son raporunu yayınladı: İşte 11 Ağustos hava durumu

11 Ağustos 2024 06:26 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 06:30

Türkiye'de deniz suyu sıcaklıklarının haritası çıkarıldı! İşte en sıcak ve en soğuk deniz

Türkiye'de deniz suyu sıcaklıklarının haritası çıkarıldı! İşte en sıcak ve en soğuk deniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL 11 AĞUSTOS HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğusunu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık