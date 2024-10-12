Pazarcı iki aile birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 1 polis yaralı
Halkalı'da pazarcı iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Polis müdahalesiyle yatıştırılan kavgada kafasına sert cisim gelen 1 polis yaralandı.
İstanbul Halkalı'da pazarcılar birbirine girdi. Pazarcı olan iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredekiler kavgayı ayırmayınca vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
1 POLİS YARALANDI
Polis tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Yaşanan kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru, kafasına sert bir cisim isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla sonrası 7 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.