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Pazarcı iki aile birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 1 polis yaralı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 15:20 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:22

Halkalı'da pazarcı iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Polis müdahalesiyle yatıştırılan kavgada kafasına sert cisim gelen 1 polis yaralandı.

İstanbul Halkalı​'da pazarcılar birbirine girdi. Pazarcı olan iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredekiler kavgayı ayırmayınca vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis​ ekipleri sevk edildi.

Pazarcı iki aile birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 1 polis yaralı - 1. Resim

1 POLİS YARALANDI

Polis tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Yaşanan kavga​ sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru, kafasına sert bir cisim isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla sonrası 7 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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