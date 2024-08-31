Pazarkule'de hayvan kaçakçılığı şoku: Yakayı ele verdi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 00:07 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:08
Edirne’de sınır kapısında kanguru ve geyiğin de olduğu 42 cins hayvan ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yüksel D., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada kanguru, alpaka, ve geyiğin de olduğu cins hayvanlar ele geçirildi.
42 CİNS HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ
Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’ndan Pazarkule Sınır Kapısı’na giriş yapan Yüksel D.’nin kullandığı KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, şüphe üzerine kontrol edildi.
Aracın koltuk ve bagajına konulan 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 cins hayvan ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yüksel D., gözaltına alındı.
El konulan hayvanlar İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı