Pazarkule'de hayvan kaçakçılığı şoku: Yakayı ele verdi!

31 Ağustos 2024 00:07 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:08

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada kanguru, alpaka, ve geyiğin de olduğu cins hayvanlar ele geçirildi.

42 CİNS HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ

Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’ndan Pazarkule Sınır Kapısı’na giriş yapan Yüksel D.’nin kullandığı KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, şüphe üzerine kontrol edildi.

Aracın koltuk ve bagajına konulan 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 cins hayvan ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yüksel D., gözaltına alındı.

El konulan hayvanlar İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.