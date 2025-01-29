Pegasus ucuz uçak bileti kampanyası başlattı: İki gün geçerli, sadece 11 euro

29 Ocak 2025 13:54 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:26

Pegasus iki gün geçerli olmak üzere ucuz uçak bileti kampanyası başlattı. Vergiler hariç 11 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler kapsadığı uçuş tarihleri de açıklandı.

Pegasus Hava Yolları son dönemde sıkça düzenlediği ucuz bilet kampanyalarına bir yenisini ekledi. Şirketten yapılan açıklamada bugün ve yarın (29-30 Ocak 2025) geçerli olmak üzere yurt dışı biletleri kampanyalı fiyattan satışa sunuldu.

PEGASUS UÇAK BİLETİ NE KADAR?

Kampanya kapsamında 11 euro artı vergileden başlayan fiyatlarla satılan biletler 17 Şubat - 30 Haziran 2025 arasındaki uçuşları kapsayacak. En pahalısı 101 euro ile St. Petersburg'a satılan biletlerin 200 bin adet koltuk için geçerli olduğu bildirildi.

İŞTE KAMPANYALI UCUZ UÇAK BİLETLERİ