Pegasus'un üst üste rötarları yolcuları isyan ettirdi! Telafi edeyim derken de 'pes' dedirtti

22 Temmuz 2024 01:55 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 01:56

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 22.30'da olan Pegasus'un bir seferi önce 23.25'e ardından 01.30'a ertelendi. Şirket rötar bilgisini yolculara geç mesaj atarak mağduriyeti de katladı.

SADECE KÜÇÜK KEKLE SU VERDİLER

Pegasus'un yaptığı bununla da sınırlı kalmadı. Rötar nedeniyle yolculara jest yapacağını ve ücretsiz ikramda bulunacağı anonsunu yapan Pegasus, sadece küçük bir kek ile bir bardak su verdi.

"BU BİR RÖTAR DEĞİL RESMEN İPTAL"

Çileden çıkan yolcular, "Bu bir rötar değil resmen iptaldir. Bize baştan iptal edildiğini söyleseler belki de bir sonraki güne planlarımızı yapar ya da başka havayolu ile uçuşumuzu gerçekleştirir mağdur olmazdık." dedi.

YOLCULAR CİMER'E ŞİKAYET EDECEK

Yaşadıkları mağduriyetin ardından yolcular harekete geçti. Yolcular, Pegasus'u CİMER'e şikayet edeceğini söyledi.