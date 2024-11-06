Pençe-Kilit bölgesinde PKK'nın inine girildi

06 Kasım 2024 15:53 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:54

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun detayına ilişkin açıklama yaptı.

Mehmetçik​, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK’ya karşı üst üste operasyonlara imza attı. Kahraman Türk askeri terör örgütlerinin inine girmeyi sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri​ tarafından Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi. Ele geçirilenler şu şekilde; 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 2 adet tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5.56 mm mühimmat, 1 kutu 7.62 mm mühimmat, infilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 adet el dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü” denildi.