Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere darb! Çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi

04 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:47

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Teröristleri inlerine sıkıştıran Mehmetçik çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Mehmetçik terör örgütü PKK'yı inlerinde sıkıştırıyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere yönelik arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri sonucu teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.'' ifadelerini kullandı.

MSB ele geçirilen malzemeleri şu şekilde sıraladı:

28 adet el bombası, 7 adet 107 mm ÇNRA roketi, 1 adet AT-4 tanksavar mühimmatı, 2 adet Konkurs tanksavar mühimmatı, 3 adet 81 mm'lik havan, 5 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet namlu ve 15 adet şarjör, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 adet şarjör, 4 adet Glock marka tabanca, 2 adet Beretta marka tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 46 adet RPG-7 antitank mühimmatı ve 36 adet sevk fişeği, muhtelif cins ve miktarda piyade tüfeği mühimmatı, 60 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 60 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 7 adet aydınlatma fişeği, 1 adet sarı sis mühimmatı, 1 adet 5,56 mm bastırıcı, 1 adet 7,62 mm bastırıcı, 1 adet Yaesu araç telsizi, 2 adet termal dürbün, 2 adet el dürbünü, 2 adet dizüstü mini bilgisayar, 1 adet Macbook, 1 adet tablet, 4 adet ses kayıt cihazı, 1 adet Gopro kamera, 4 adet harici disk, 1 adet powerbank, 8 adet cep telefonu, 5 adet fotoğraf makinesi, 12 adet hafıza kartı, 4 adet flash bellek, 1 adet IR aydınlatıcı, 1 adet radyo, 2 adet wifi cihazı, 5 adet güneş paneli, 1 adet UPS cihazı, 4 adet akü, 1 adet dikiş makinesi, bin dolar, 203 bin Irak dinarı, çok sayıda muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman.