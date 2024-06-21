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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Haziran 2024 14:56 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:02
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Ayrıca çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: Tgrthaber.com
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