Pençe-Kilit bölgesinden kahreden haber! 1 askerimiz şehit oldu 

12 Temmuz 2024 18:18 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:31

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit düştü. Talay'ın şehit haberi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talat şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması sonucunda 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit düştü. Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi.

Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşının yarın toprağa verileceği öğrenildi.