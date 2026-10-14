Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi.

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HABERİN ÖZETİ Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın silah kazası sonucu yaralandığını açıkladı. Aslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede görevli askerlerden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın silah kazası sonucu yaralandığını açıkladı. Bakanlık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında, "14 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybeden kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adında Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tcsavunma/status/2110242000851100153