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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:39

Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekatında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:39

'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi.

HABERİN ÖZETİ

Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın silah kazası sonucu yaralandığını açıkladı.
Aslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve millete başsağlığı diledi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

(MSB), bölgede görevli askerlerden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın silah kazası sonucu yaralandığını açıkladı. Bakanlık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı taziye mesajında, "14 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybeden kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adında Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tcsavunma/status/2110242000851100153

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ETİKETLER
#Mustafa Aslan
#yaşar güler
#milli savunma bakanlığı
#Irak
#Pençe Kilit Harekat Bölgesi
#Gündem
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