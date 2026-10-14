Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

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İstanbul
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede görevli askerlerden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın silah kazası sonucu yaralandığını açıkladı. Bakanlık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında, "14 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybeden kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adında Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
https://x.com/tcsavunma/status/2110242000851100153