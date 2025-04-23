Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber! 1 Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı bir haber paylaştı. Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehit olduğu duyuruldu.

KALLEŞ SALDIRIDA YARALANMIŞTI

Yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Berat Mecit Day Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı 23 Nisan 2025 tarihinde şehit oldu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.