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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girildi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 13:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:18

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Mehmetçin, terör örgütünün kökünü kazımak için operasyonlara devam ediyor. 

Son olarak. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girildi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.

Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girildi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi - 2. Resim

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Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise şöyle:


"3 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP, 2 adet anti-personel mayın, 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın, 1 adet mayın, 2 adet el yapımı havan, 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 adet sis mühimmatı, 1 adet 120 mm havan mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 2 adet sinyal tespit cihazı, 2 adet alpha-fire düzenek, 1 adet havan mühimmat deposu, 8 adet mühimmat kutusu, 3 adet mutfak tüpü, 7 adet yakıt dolu bidon, 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak, 1 adet su havuzu."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girildi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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