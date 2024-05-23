Pençe Kilit şehidi Vedat Zorba'nın acı haberi ailesine verildi

23 May 2024 04:54 - Güncelleme : 23 May 2024 05:05

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİDİN İKİZİ VARMIŞ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın bekar ve 5 erkek 2 kız 7 kardeş olduğu, ayrıca Sedat Zorba adında ikizi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin gün içinde defin edileceği belirtilirken defin saatin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.