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Pençe Kilit şehidi Vedat Zorba'nın acı haberi ailesine verildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 04:54 - Güncelleme : 23 May 2024 05:05

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde EYP patlamasıyla şehit olan Vedat Zorba'nın şehadet haberi ailesine bildirildi ve evine Türk Bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe Kilit şehidi Vedat Zorba'nın acı haberi ailesine verildi - 1. Resim

ŞEHİDİN İKİZİ VARMIŞ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın bekar ve 5 erkek 2 kız 7 kardeş olduğu, ayrıca Sedat Zorba adında ikizi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin gün içinde defin edileceği belirtilirken defin saatin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Pençe Kilit şehidi Vedat Zorba'nın acı haberi ailesine verildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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