Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

09 Ekim 2024 19:54 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 20:32

Son dakika haberi: Pençe-Kilit bölgesinde taciz ateşi sonucu yaralanan askerimizden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Irak​'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK​'ya yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonu​ bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan askerden acı haber geldi. Yaralı asker​ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

ELAZIĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

23 yaşında ve bekar olan Sefer Alan'ın Elazığ Palulu olduğu öğrenildi. Alan’ın acı haberi Elazığ’daki babası Hasan Alan ve annesi Nuriye Alan'a sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehidin ailesinin oturduğu Güneykent Mahallesi'ndeki binaya Türk bayrağı asıldı.