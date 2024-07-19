Pençe-Kilit'ten acı haber! Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu

19 Temmuz 2024 23:58 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 00:23

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Yarbay Demirkan için paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesine yer verdi.