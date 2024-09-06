Pencereden düştü, burnu bile kanamadı! Dehşete düşüren anlar kamerada!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:22

Ordu’da görenleri dehşete düşüren anlar kameralara yansıdı. Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında kardeşiyle oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden düşen çocuğun burnu bile kanamadı. Çocuğun düşme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. 8 yaşındaki Mert Ali G, evinde kardeşiyle oyun oynuyordu. Oyun bir anda kâbusa döndü. Bazanın üstüne çıkan küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek açık pencereden aşağı uçtu. ESNAF YARDIMA KOŞTU Şans eseri binanın altındaki mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamadı. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle küçük Mert, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. SAĞLIK DURUMU İYİ Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düşme anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İlgili Haberler Kontrolünü kaybeden otomobil inşaat temeline uçtu: Yaralılar var Şanlıurfalı gelin ve damadın başına gelmeyen kalmadı! Nikah memuru düştü, düğün salonunun çatısı uçtu Eskişehir'de polis midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 yaralı