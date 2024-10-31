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Pendik açıklarında korkutan gemi yangını!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 12:09 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:17

Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik​ açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide bilinmeyen nedenle yangın​ çıktı. Olay yerine itfaiye​ ekibi sevk edildi. Geminin makine dairesinde çıkan yangında 2 personelin olduğu bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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