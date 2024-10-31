Pendik açıklarında korkutan gemi yangını!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 12:09 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:17
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin makine dairesinde çıkan yangında 2 personelin olduğu bildirildi.
Haberin detayları geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı