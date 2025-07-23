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 | Selahattin Demirel

Pendik Belediyesi termosları usulsüz dağıtıp TÜGVA'ya ayrıcalık mı yaptı? Başkan Ahmet Cin'den cevap geldi

Pendik Belediyesi'nin termos ve fincan takımı dağıtmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara Belediye Başkanı Ahmet Cin TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında cevap verdi. Cin, dağıtımın ihale usulüyle olduğunu belirterek TÜGVA'ya da ayrıcalık tanındığına dair söylentiler hakkında da açıklamada bulundu.

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Pendik Belediyesi termosları usulsüz dağıtıp TÜGVA'ya ayrıcalık mı yaptı? Başkan Ahmet Cin'den cevap geldi
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 00:28

Belediyesi'nin usulsüz olarak termos ve fincan dağıttığı, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ayrıcalık yaptığı iddiaları TGRT Haber'in ilgiyle izlenen programı Taksim Meydanı'nda gündeme geldi.

Pendik Belediyesi termosları usulsüz dağıtıp TÜGVA'ya ayrıcalık mı yaptı? Başkan Ahmet Cin'den cevap geldi

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın ve konuyla ilgili haber yapanların iddiaları üzerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya konuyla ilgili açıklamasını gönderdi. Ilıcalı, Cin'in ifadelerini şu şekilde bildirdi:

"Biz TÜGVA'ya fincan ve termos takımı dağıtmadık. Pendik'teki tüm öğrencilere termos, emeklilerimize fincan takımı dağıttık. Bu alımlarımızı da açık ihaleyle yaptık. 36 bin değil, 136 bin termos dağıttık, öğrencilerimiz termosları belediye birimlerimizden teslim aldılar. Kahve fincanlarını 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bizzat personelimiz eliyle dağıttık. Birisi 'Çevre' birisi 'Vefa' projesidir. Takip eden yıllarda okula başlayan her çocuğumuza termos dağıtmaya devam edeceğiz."

https://x.com/tgrthabertv/status/1947759650297753761

"TÜGVA'NIN DA ADD'NİN DE KİRASINI ÖDÜYORUZ"

Cin, daha sonra telefonla canlı yayına bağlanarak iddialar hakkında ayrıntılı cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"Pendik'te 145 bin öğrenci var. Bu öğrencilere biz termos dağıtımı yaptık. Bunu ekonomik olarak katkı sunmak ve çevre duyarlılığı için yaptık. Bunu dağıtırken herhangi bir vakfa ve kurumumuza dağıtımımız olmadı. İlkokula başlayan çocuklara da her yıl termoslarını veriyoruz. TÜGVA'nın da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de kirasını ödüyoruz. Pendik'teki sivil toplum kuruluşlarına da destek oluyoruz.

Pendik Belediyesi termosları usulsüz dağıtıp TÜGVA'ya ayrıcalık mı yaptı? Başkan Ahmet Cin'den cevap geldi

1.2 MİLYARLIK ARSA SATIŞI

Cin, Barış Yarkadaş'ın, 1.2 milyarlık arsa satışının 2024 yılında yapıldığı sorusu üzerine "Biz kaynak üretmek adına yapıyoruz. Bunu İBB de yapıyor ama böyle bir meblağda arsa satışı yapmadık." dedi.

Kamuya ve SGK'ya belediyenin borcunun olmadığını söyleyen Cin, termosların ihalesiz dağıtıldığı iddiasına ise "Böyle bir şey olabilir mi?" diye itiraz etti.

Cin ayrıca "4 yıldan beri Pendik'te üniversiteyi kazanan ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz. Şu ana kadar 220 milyon TL destek verdik. Bütçemizin yüzde 8'ini sosyal yardımlara ayırdık." ifadelerini kullandı.

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