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Pendik'te dehşet! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:50
Pendik&#039;te dehşet! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Pendik'te boşama aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren cani koca olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye B.(49), boşanma aşamasında olduğu Vedat B.(50) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 

Pendik'te dehşet! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı - 1. Resim

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Vedat B. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pendik'te dehşet! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı - 2. Resim

Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Safiye B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

Pendik'te dehşet! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı - 3. Resim

"BİR SÜREDİR ARALARINDA PROBLEM VARDI"

Olaya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Hasgül Kaya, "Bir süredir aralarında problem vardı. Bu sabah da bu olay yaşandı. Mahallemizde bu tarz bir şey yaşandığı için çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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