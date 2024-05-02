Pendik'te feci kaza: Park halindeki tıra ok gibi saplandı

02 May 2024 00:55 - Güncelleme : 02 May 2024 00:55

Pendik'te, sürücü Ahmet Güler 34 DRV 417 plakalı otomobiliyle Kurtköy-Pendik bağlantı yolu Kavakpınar mevkisinde İbrahim Yıldırım idaresindeki 34 EB 9126 plakalı tıra emniyet şeridinde park halindeyken arkadan çarptı. Sürücünün durumu ağır.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri araçta sıkışan Güler'e serum takarak ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarmak için tırın kasasını kriko ile kaldırdı, otomobilin kapısını ile kaportasını kesti, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sürücüyü kurtardı.

Sağlık ekiplerinin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Güler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.