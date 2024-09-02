Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı apartmanın sakinlerinden eylem: Bizi oraya bırakıp gittiler!

02 Eylül 2024 18:14 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:56

Pendik'te 7 Ağustos Çarşamba akşam saatlerinde İETT otobüsü, seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binaya çarpmıştı. Kaza sonucu kolonunda hasar oluşması nedeniyle apartman, ekipler tarafından yıkılmıştı.​​​​​​​ Yıkılan 4 katlı binanın sakinleri eylem yaptı.

SLOGAN ATIP YARDIM İSTEDİLER

Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde bir araya gelen 14 daire sakini ve 2 dükkan sahibi, caddeyi araç trafiğine kapattı. Bina sakinleri, evlerinin yapılması için slogan atarak yetkililerden yardım istedi.

“BİZİ ORAYA BIRAKIP GİTTİLER”

Grup adına açıklama yapan Mediha Çatak, "İBB'ye bağlı İETT otobüsü evimize çarptı. Daha sonra evimizi, 'Yenisini yapacağız.' diyerek yıktılar. Evimiz yapılmadı. İki çocuğumuzla otele attılar, hiçbir imkan sağlamadılar. Bizi oraya bırakıp gittiler. İhtiyaçlarımızı gidermediler." diye konuştu.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Bu konuda yardım beklediklerini dile getiren Çatak, "İBB'nin yapamadığını Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmasını bekliyoruz. Çocuklarımızla mağdur kaldık. Kentsel dönüşüme soktukları için bizden para istiyorlar. Bu yol açılmayacak. Biz, yetkileri buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapatılan yol, polisle yapılan görüşme sonrası yeniden trafiğe açıldı.