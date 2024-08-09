Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım kararı çıktı

09 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:49

Kontrollü yıkım! Devasa bina yerle bir oldu: O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Kontrollü yıkım! Devasa bina yerle bir oldu: O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

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İstanbul Pendik'te önceki gün meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkan İETT otobüsü 4 katlı bir binanın girişindeki dükkana dalmıştı.

Yaralıların olduğu kazanın ardından 54 kişinin yaşadığı bina ağır hasar gördü. Bina güçlendirilerek İETT otobüsü vinç yardımıyla çekildi.

4 KATLI BİNA İÇİN YIKIM KARARI

Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kazaya karışan otobüsün çekilmesinin ardından ekipler, 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda zarar gören 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi.

Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekipleri, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi.

Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına vatandaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te önceki akşam saatlerinde İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Otobüsün çarptığı taraftaki binanın kolonu hasar görmüş, kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.