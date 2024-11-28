Pendik'te korkunç olay! Sahilde kıyıya vurmuş 2 erkek cesedi bulundu

28 Kasım 2024 12:32 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:33

Pendik sahilinde vatandaşlar kıyıya vurmuş 2 erkek cesedi gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ölen şahısların silahla kafalarından vurulduğu belirledi.

Korkunç cinayetler İstanbul​'un Pendik​ ilçesinde meydana geldi. Sahilde kıyıya vuran 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi tarafından iki kişi, sahildeki kayalıklara çıkartıldı.

KAFALARINDAN SİLAHLA VURULDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Melihcan Ethemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammed Kaya isimli kişilerin hayatını kaybettiği ve kafalarından silahla vuruldukları belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.