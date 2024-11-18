Pendik'te okul servisinde cinayet! Sevgilisini vurup intihar etti: Vahşetin nedeni ortaya çıktı

18 Kasım 2024 17:44 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:56

Pendik'te bu sabah okul servisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti. Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Şanlıurfa'da kahreden kaza! Bir aile yok oldu

Şanlıurfa'da kahreden kaza! Bir aile yok oldu

İstanbul​'da bu sabah korkunç bir olay yaşandı. Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Dehşete düşüren olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Pendik​ Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında, servis şoförü Binali Kara, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi Güllü Özcan’ı silahla başından vurdu, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkmıştı. Güllü Özcan olay yerinde hayatını kaybederken, Binali Kara’nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

VAHŞETİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Dehşete düşüren olayla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Binali Kara’nın karısının, sevgilisi ile ilişkisini öğrendiği ve kocasını evden kovduğu öğrenildi. Bunun üzerine Kara’nın, sevgilisi Güllü Özcan’ı konuşmak için okul servis aracına çağırdığı, konuşma sırasında tartıştıkları, ailesini yıktığı gerekçesiyle suçladığı Güllü Özcan’ı silahla vurduğu, daha sonra da intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.

KARDEŞİNİ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Çalışmalar kapsamında, Binali Kara’nın(54), Güllü Özcan’a (51) silah ile ateş ettikten sonra kardeşi A.K. isimli şahsı arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.