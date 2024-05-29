Pendik'te parçalanmış ceset olayında sıcak gelişme

29 May 2024 23:44 - Güncelleme : 29 May 2024 23:46

Pendik'te kan donduran ceset dehşetinde kimlik belli oldu

Pendik'te kan donduran ceset dehşetinde kimlik belli oldu

Üç gün önce Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaşın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedinin kimliği belli olurken korkunç cinayet hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

79 yaşındaki Nihat Salih’in parçalanarak çöp konteynerine atılması olayı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Cinayet şüphelisi Bilal D. dün gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık şüpheli Bilal D.’yi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüpheli adamın “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.