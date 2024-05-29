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Pendik'te parçalanmış ceset olayında sıcak gelişme

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 23:44 - Güncelleme : 29 May 2024 23:46

Pendik'te çöp konteynerinden çıkan cesedin kimliği belli olurken cinayet şüphelisi Bilal D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Üç gün önce Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaşın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedinin kimliği belli olurken korkunç cinayet hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

79 yaşındaki Nihat Salih’in parçalanarak çöp konteynerine atılması olayı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Cinayet şüphelisi Bilal D. dün gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 

Pendik'te parçalanmış ceset olayında sıcak gelişme - 1. Resim

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık şüpheli Bilal D.’yi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüpheli adamın “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: TGRT Haber
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