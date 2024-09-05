Pendik'te genç kadına çirkin teklif, eşine meydan dayağı! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Seni deşerim'

05 Eylül 2024 13:10 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:26

İstanbul Pendik'te sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahsın çalıştığı kafe kocası tarafından basıldı. Duruma tepki gösteren koca, diğer çalışanlar tarafından feci şekilde darbedildi. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından işletme çalışanları ve tacizci kuryeye tepkiler çığ gibi büyürken taciz skandalının yaşadığı börekçi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde yaşayan genç kadın, uygulama aracılığıyla börekçiden sipariş verdi. Siparişi teslim ettikten sonra kadına mesajlar atan şahıs, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Kadın durumu kocasıyla paylaşınca olanlar oldu. Kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada işletme çalışanı İ.D. yaralandı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve ortaya yeni çıkan görüntülerde, işletme personelinin içeriden aldığı bıçakla kadına ve araç içerisinde bulunan kocasının üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu görüntülendi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından işletme çalışanları ve tacizci kuryeye tepkiler çığ gibi büyüyor. Kimi sosyal medya kullanıcısı işletmenin kapatılmasını talep ederken kimi kullanıcı ise işletme ye ve tacizci kuryeye ceza kesilmesi gerektiğini vurguladı.

DEHŞET ANLARININ YAŞANDIĞI MEKAN MÜHÜRLENDİ

Olayın yaşandığı işletmenin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı ve dükkanın bugün kapalı olduğu görüldü. Ayrıca olay yerine gelen Pendik Belediyesi ekipleri, dükkanı mühürledi.

Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, “Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba” dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sosyal medyada infiale yol açan olay sonrası gözaltına alınan Ö.D. ve İ.D., tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.