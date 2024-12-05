Pendik'te tuz ruhu paniği! Tankerin hortumu patladı, kimyasal madde sokaklara yayıldı

05 Aralık 2024 11:51 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:55

Pendik'te tuz ruhu yüklü tankerin hortumu patladı, kimyasal madde sokağa yayıldı.

Pendik​'te tuz ruhu taşıyan tankerin hortumu patladı. Tüm kimyasal madde​ sokaklara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelenitfaiye ekipleri tırda başlayan yangını söndürdü.

AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Pendik Kavakpınar Mahallesi Şebboy Sokak'ta kaza yapan kimyasal madde (tuz ruhu) yüklü tıra hazmat ekibimiz müdahale etti. Tırda çıkan yangın ekiplerimiz tarafından söndürüldü." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...