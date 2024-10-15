Pendik'te yürek yakan olay! Down sendromlu genç, bebeği camdan attı

15 Ekim 2024 16:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:36

İstanbul Pendik’te down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeğini camdan aşağı attı. Beton zemine düşen bebek, hayatını kaybetti.

İstanbul​ Pendik​'te dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.’nin evine misafirliğe gitti. Büyükler teras katında mangal yaparken down sendromlu İlayda Nur Ö. kimseye fark ettirmeden alt kata indi ve beşikte uyuyan 40 günlük bebek Emin Egemen D.’yi pencereden aşağı attı.

Bebeklerini beton zeminin üstünde gören anne ve babası sinir krizi geçirdi. Olay bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

DOWN SENDROMLU ÇOCUK VE BABAANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

"BU ÜZÜCÜ OLAYDAN DERİN BİR KEDER DUYUYORUZ"

Kurtköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ekşi, “Down sendromlu bir evladımız, babaannesiyle birlikte komşusuna misafirliğe gidiyor. Aileler terasta mangal yaparken, down sendromlu kızımız fark etmeden 40 günlük bebeğimizin odasına giriyor ve engelli olduğu için bilinçsizce bebeği pencereden aşağı atıyor. Mahalle olarak bu üzücü olaydan derin bir keder duyuyoruz. Ailemize sabırlar diliyorum. Polis ve resmi makamların incelemeleri sürüyor. Mahallemize geçmiş olsun" şeklinde konuştu.