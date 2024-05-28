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Pendik'teki tüyler ürperten olayda yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 14:31 - Güncelleme : 28 May 2024 14:45

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile bir kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te dün ayrı çöp konteynerlerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiyle ilgili de görüntüler ortaya çıktı.

BEYAZ KOVA DETAYI

Olay yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüpheli bir şahsın çöp konteynerine yaklaştığı, konteynere bir şeyler attıktan sonra elindeki beyaz kovayı yeşillik alana attığı görüldü.

Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri B.D.’yi gözaltına alarak ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 

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8 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ

Olayın ardından konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edildi.

Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu ve cesedin 8 parçaya bölündüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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