'Pes' dedirten hareket! Yardım etmek yerine hızla uzaklaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 10:48 - Güncelleme : 11 May 2024 10:48
Manavgat'ta yaşanan olay 'bu kadar da vurdumduymazlık olmaz' dedirtti. Bir otomobil ve motosikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralının yanına düştüğünü gören adamın oralı olmayıp yoluna devam etmesi izleyenleri şaşırttı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelken kazada Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi istikametine gitmekte olan Yusuf Bayar’ın kullandığı otomobil ile aynı istikamette gitmekte olan Mertcan Örçen’in kullandığı motosiklet çarpıştı.
YARALIYA YARDIM ETMEDEN YOLUNA DEVAM ETTİ
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın otomobil sürücüsünün aniden direksiyonu sağa kırması, sağından geçmekte olan motosikletin otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldiği görüldü.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına otomobilde bulunanlar koşarken, kazayı gören bir vatandaşın yaralıya yardım etmek yerine hızla olay yerinden ayrılması izleyenleri şaşkına çevirdi. Yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı