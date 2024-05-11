'Pes' dedirten hareket! Yardım etmek yerine hızla uzaklaştı

11 May 2024 10:48 - Güncelleme : 11 May 2024 10:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelken kazada Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi istikametine gitmekte olan Yusuf Bayar’ın kullandığı otomobil ile aynı istikamette gitmekte olan Mertcan Örçen’in kullandığı motosiklet çarpıştı.

YARALIYA YARDIM ETMEDEN YOLUNA DEVAM ETTİ

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın otomobil sürücüsünün aniden direksiyonu sağa kırması, sağından geçmekte olan motosikletin otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldiği görüldü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına otomobilde bulunanlar koşarken, kazayı gören bir vatandaşın yaralıya yardım etmek yerine hızla olay yerinden ayrılması izleyenleri şaşkına çevirdi. Yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.