Peş peşe metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 3 yaralı!

21 Eylül 2024 19:40 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:50

15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında 2 metrobüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışında ve metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanmadığı ifade edildi.

Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Avcılar​'da bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası seferler normale döndü. Günün ikinci metrobüs kazası​ haberi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geldi. İstanbul​'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında 2 metrobüsün karıştığı trafik​ kazasında 3 yaralı olduğu belirtildi.

2 METROBÜS ÇARPIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı Edirne istikametinde saat 17.22'de 2 metrobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

SEFERLER AKSAMADI

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışında ve metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.