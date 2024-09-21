Peş peşe metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 3 yaralı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında 2 metrobüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışında ve metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanmadığı ifade edildi.
Avcılar'da bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası seferler normale döndü. Günün ikinci metrobüs kazası haberi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geldi. İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında 2 metrobüsün karıştığı trafik kazasında 3 yaralı olduğu belirtildi.
2 METROBÜS ÇARPIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı Edirne istikametinde saat 17.22'de 2 metrobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
SEFERLER AKSAMADI
Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışında ve metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
Neyse ki çok ciddi değilmiş umarım yaralılar çabuk iyileşir