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Petrol istasyonunda kepçe alev aldı, felaketten dönüldü

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 18:27 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:27
Petrol istasyonunda kepçe alev aldı, felaketten dönüldü

Tokat’ta bir petrol istasyonunda park halindeki kepçe bir anda alev aldı.

Tokat’ta bir petrol istasyonunda park halindeki kepçe yandı.

Yangın, 17.00 sıralarında Turhal Gazi Osman Paşa Mahallesi Zile yolunda bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan iş makinesi kendiliğinden yanmaya başladı.

Petrol istasyonunda kepçe alev aldı, felaketten dönüldü - 1. Resim

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Petrol çalışanlarının anında müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle kepçe kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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