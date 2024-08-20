Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaret eden suç makinası tutuklandı 

20 Ağustos 2024 17:57 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 18:00

Sivas'ta sosyal medya hesabın X üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaret eden 22 yaşındaki kadın tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Kadının 29 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.

X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi s.... atarım:)" şeklinde hadsiz paylaşımlara imza atan kadın geçtiğimiz günlerde Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yer tespit sonrası Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Samira Beyza Gürkan’ın, 'Devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hareket, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali, fuhuş suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.