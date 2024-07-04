Kendisini ikna etmeye gelen polisi bıçakladı

04 Temmuz 2024 17:37 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:37

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda; bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine durum zabıta ekiplerine bildirildi. Evde bulunan akli dengesi yerinde olmayan 80 yaşındaki Feyzullah Y., belediye ekiplerine bıçak çekerek eve girmelerini engelledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibine de direnen Feyzullah Y. polis memurunu bileğinden bıçakla yaraladı.

"PEYGAMBER OLDUĞUNU" İDDİA ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru Tahsin H., ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen diğer polis ekipleri ise "Peygamber olduğunu" iddia eden Feyzullah Y.'yi ikna etmeye çalıştı.

YARALI POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bir süre sonra Feyzullah Y. elinde bıçak ile evinden dışarıya çıkınca polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde gözaltına alınan Feyzullah Y., emniyete götürüldü. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.