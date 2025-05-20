Peynirden eldiven çıkınca skandalın büyüğü patladı! Piyasayı zehirleyenler ifşa oldu

Bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden çıkan eldiven, akıllara durgunluk veren bir gıda skandalının fitilini ateşledi. Tüketici şikayetiyle başlayan süreçte, merdiven altı tesiste piyasayı zehirlediği ortaya çıktı.

Bir tüketicinin şarküteriden aldığı kaşar peynirinin içinden çıkan eldiven, sıradan bir hijyen şikayetinden ibaret sanıldı. Ancak arkasından öyle bir zincir açıldı ki, Sakarya’daki sahte peynir deposuna baskın düzenlendi.

SON KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ PEYNİRLER DE KULLANILDI

Pamukova ilçesinde merdiven altı bir tesiste sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 5 ton sahte kaşar peynirine jandarma ve tarım ekipleri tarafından el konuldu. Piyasa değeri 1,5 milyon lirayı bulan ürünlerin, son kullanma tarihi geçmiş peynirlerin eritilip yeniden kalıplanmasıyla hazırlandığı ortaya çıktı.

GECELERİ FAALİYETE GEÇMİŞLER

Teşvikiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren ruhsatsız bir işletmede usulsüz üretim yapıldığı yönünde gelen ihbar sonrası Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de dahil olduğu teknik ve fiziki takip sonucunda, işletmenin camlarını karartarak faaliyetini gizlemeye çalıştığı ve ürün giriş-çıkışlarını geceleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

BASKINLA ORTAYA ÇIKTI

13 Mayıs 2025 akşamı saat 19.30 sularında Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla, onaysız üretim yapılan tesise baskın düzenlendi. İçeride piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peynirine el konuldu. İncelemelerde, üretimde süt yerine kullanım süresi dolmuş ya da dolmak üzere olan kaşar peynirlerinin eritilerek yeniden kalıba döküldüğü belirlendi.

İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKAN PEYNİR OLAYI İPUÇLARINI VERDİ

Skandalın ilk izleri ise Mart ayında yapılan bir tüketici şikayetiyle gün yüzüne çıktı. Alo Gıda 174 hattına gelen ihbarda, bir vatandaşın şarküteriden aldığı kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığını bildirmesi üzerine başlatılan araştırmada, ürünün aynı kaçak tesiste üretildiği saptandı.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası kesildi. El konulan tüm ürünler ise imha edilmek üzere işlemlere alındı. Şüpheli şahsın daha önce de benzer gıda suçlarından birçok kaydının bulunduğu, defalarca ceza aldığı ancak mal varlığı olmadığı gerekçesiyle bu cezaların tahsil edilemediği öğrenildi.