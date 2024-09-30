Pezeşkiyan'dan İran'ı karıştıran itiraf! Haniye suikastını Batı ile pazarlık konusu yapmışlar

30 Eylül 2024 08:02 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 08:09

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerle, Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastın ardından yapılan pazarlığı itiraf etti. Pezeşkiyan, suikasta karşılık vermemeleri halinde Gazze’de ateşkes ilan edileceğine dair ABD ve Avrupa'dan söz aldıklarını ancak bu sözon tutulmadığın söyledi.

İran​'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan​'ın İran'ın Hamas​ Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye​ suikastına ilişkin yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırdı. ABD ve Avrupalı liderlerin, suikasta karşılık vermemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini belirten Pezeşkiyan ancak bu sözün yerine getirilmediğini söyledi.

"CEVAPSIZ KALMAYACAK DEDİ" AMA...

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Pezeşkiyan' söz konusu açıklamaları Bakanlar Kurulu toplantısında sarf etti. İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak" dedi.

Pezeşkiyan, "Şehit Haniye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

HALK YETKİLİLERDEN YANIT İSTEDİ

Pezeşkiyan'ın açıklamaları sonrası ülkede büyük tartışmalar baş gösterdi. Gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, protesto gösterisi düzenleyerek yetkililerden izahat istedi.

MİSİLLEME KARARI HAVADA KALMIŞTI

İran, 31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından İsrail'e misilleme kararı almıştı. Bu sırada, Tahran'ın, Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Tahran ise "İsrail'in cezalandırılmasına dair alınan karar ile Gazze'de ateşkes çabalarının ayrı konular olduğunu ancak ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını" dile getirmişti.