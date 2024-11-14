Picasso’ya ait tablo Bayburt’tan çıktı! 204 milyon liraya satacaklardı

14 Kasım 2024 15:02 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:14

Bayburt’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait tablo ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin tabloyu 204 milyon liraya satmaya çalıştığı öğrenildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 204 milyon liraya satışa sunulan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi. Yapılan operasyonda tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarda yapılan izinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlarla satışa arz edildiği tespit edildi.

MİLYONLUK TABLO BAYBURT'TAN ÇIKTI

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca derinleştirilerek sürdürülen araştırmalar ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar vasıtasıyla batı illerine satıldığı ve bir kısmının yurtdışına çıkarılma hazırlığının yapıldığının tespit edilmesi üzerine Adli Makamlardan alınan arama kararı ile 21 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile şüphelilerin 6 milyon Euro’ya satışa sundukları dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 21 şüpheliden 19’u ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.