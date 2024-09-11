Pikniğe gittiği derenin içerisinde buldu, araştırınca şoke oldu: İyi bir fiyat veren olursa satarım

11 Eylül 2024 13:25 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:42

Samsun'un Kavak ilçesinde pikniğe giden Şaban Uzunoğlu derenin içinde göktaşı bulduğunu söyledi. 1 kiloyu aşan taşı araştırdığını söyleyen vatandaş, iyi bir fiyat veren olursa satacağını söyledi.

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Kavak'ta yaşayan Şaban Uzunoğlu, ailesiyle birlikte gittiği piknikte derenin içinde farklı bir taş olduğunu fark etti. Durum karşısında heyecanlanan Uzunoğlu hemen taşı sudan çıkardı. Araştırma yapan vatandaş taşın göktaşı olduğunu iddia etti.

"İYİ BİR FİYATA VERİRİM"

Bulduğu cismin göktaşı olduğunu arabasında bulundurduğu mıknatıs sayesinde anladığını iddia eden Uzunoğlu, daha emin olabilmek için taşın fotoğraflarını çekip arama motorunda arattığında ise, bunun bir göktaşı olduğunu gördüğünü iddia etti.

Meraklısı olursa 1,5 kilo ağırlığındaki göktaşı olduğunu iddia ettiği taşı Uzunoğlu, “İyi bir fiyat veren olursa satacağım” dedi.