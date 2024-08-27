Piknikte büyük şok yaşadılar! Mangal keyfi altın dolu çantadan etti

27 Ağustos 2024 09:43 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:51

İstanbul'dan Adana'ya kızlarının yanına gelen aile Amerikan Adası'na pikniğe gitti. İddiaya göre, aile mangal yapıp yemeklerini yediği sırada otomobille ailenin yanına yanaşan kimliği belirsiz kişiler Köse ailesinin aracından, İstanbul'dan yanlarında getirdikleri altın dolu çantayı çaldı. Büyük şok yaşayan ailenin mangal keyfi pahalıya patladı.

ALTINLARI YANLARINDA GETİRDİLER

İstanbul'da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Köse, eşi Ayşe ve kızları Birgül ile birlikte Adana'da yaşayan kızları Nurgül Karabudak'ın yanına geldi. Köse ailesi, damatları Salih Karabudak ile birlikte pikniğe gitti. İddiaya göre, aile yemeklerini yediği sırada otomobilleriyle ailenin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler Ayşe ve Birgül Köse'nin 'İstanbul'da evde çalınır' diyerek yanlarına aldıkları, içerisinde 400 bin lira değerinde altın bulunan çantasını çaldı.

Olay yerine gelen ekipler araçtan parmak izi alırken çevrede inceleme yaptı ancak, adada güvenlik kamerası olmadığı tespit edildi.

'ÇANTAYI BULDUK' DİYE SEVİNİRKEN KANDIRILDILAR

Bu sırada Salih Karabudak kayınvalidesinin cep telefonunu aradı ve bir kişi telefonu açıp, "Ben bu çantayı Çatalan Köprüsü'nde buldum. Buradan gelin alın, ben polisle uğraşamam" dedi. Köprüye giden aile burada da çantayı bulamadı.

MANGAL KEYFİ PAHALIYA PATLADI

Salih Karabudak, mangal keyfinin pahalıya patladığını anlatarak, "Buraya mangal yapmaya geldik. Çok kalabalıktık, hemen arabanın yanında yemek yiyorduk. Sonradan yanımıza bir araç geldi ama çok fazla durmadı gitti. Akşam ise biz çantaların olmadığını fark ettik. Çantada yüklü miktarda ziynet eşyaları ve cep telefonları vardı.

Hepsi gitti. Polis geldi, parmak izi aldılar ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Herhangi bir görgü tanığı, kamera olmadığı için onlar da yardımcı olamıyorlar. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Çocuklarımızla, ailemizle buraya geliyoruz fakat hiçbir şekilde burada kamera yok. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.