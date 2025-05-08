Pınar Eczacıbaşı hastalığını herkesten gizlemiş! Yakın arkadaşı Esra Oflaz'dan duygu dolu paylaşım

İş insanı Pınar Eczacıbaşı 6 Mayıs tarihinde vefat etti. İş dünyasının tanınan ismi Pınar Eczacıbaşı'nın cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığına defnediliyor. Eczacıbaşı'nın yakın dostu Esra Oflaz Güvenkaya’nın sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.

HASTALIĞINI SIR GİBİ SAKLAMIŞ

65 yaşında hayatını tedavi gördüğü hastanede kaybeden Eczacıbaşı'nın anne ve babasının yanına defnedilmesi bekleniyor. İş dünyası için ani bir kayıp olan Eczacıbaşı'nın uzun süredir ciddi bir hastalık ile mücadele ettiği ancak bunu kimseye anlatmadığı ortaya çıktı. Sağlık durumunu adeta sır gibi saklayan Eczacıbaşı'nın yakın çevresine 'iyiyim, merak etmeyin' dediği öğrenildi.

"KALBİM PARAMPARÇA"

Medya dünyasının bildiği ve Eczacıbaşı'nın yakın dostu Esra Oflaz Güvenkaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Güvenkaya, çok üzgün olduğunu ifade ederek şu sözleri sıraladı:

"Canım Pınarım çok ama çok üzgünüm, kelimeler yetersiz. Her ölüm erken ölüm sevene ancak bu ansızın gidişin oldu mu şimdi? Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin. Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak 'Haydi git gel Londra'dan dönüşte buluşalım, beni merak etme, bir şeyim olsa söylerim sana' demedin mi? Ama söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin. Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istemedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum, yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum. Sen hep güzel anılarımız, güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin. Pek çok kadına ilham oldun. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar!"